Chiquinho emprestado ao Giresunspor

O médio-ofensivo Chiquinho vai jogar até final da época no Giresunspor, atual 18.º (antepenúltimo) classificado da Liga turca, com apenas uma vitória nas últimas oito jornadas.Depois de ser devolvido antecipadamente pelo Sp. Braga, onde não se conseguiu impor com Carlos Carvalhal, o Benfica encontrou colocação para o jogador, de 26 anos, que tem contrato com os encarnados até junho de 2024.