Chiquinho lesiona-se após 29 minutos em campo em Vizela

Fora da equipa titular em Vizela, Chiquinho acabou por lesionar-se na noite deste sábado no duelo da 22.ª jornada, diante dos vizelenses. O médio português não foi opção inicial para Schmidt na deslocação ao norte do país, sendo, ainda assim, lançado ao minuto 60 para o lugar de Gonçalo Guedes.

Já perto do minuto 90, numa disputa de bola com um adversário junto à linha lateral, o centro-campista sentiu uma dor na coxa esquerda, deitando-se no relvado à espera da equipa médica do Benfica. Schmidt não quis arriscar e lançou o jovem João Neves a jogo, retirando o camisola 22 de campo.