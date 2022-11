Chiquinho: «Não tinha a certeza se estávamos em primeiro...»

Chiquinho entrou ainda na primeira parte e assinou uma bela exibição diante do Maccabi Haifa . Teve influência no resultado porque colocou a bola nos pés de João Mário, que atirou para o 6-1 decisivo. O camisola 22 do Benfica revelou que, nos festejos, tentou perceber se aquele resultado chegava para subir ao primeiro lugar do grupo."Não tinha a certeza se estávamos em primeiro. Fiquei muito feliz! É muito bom ganhar um grupo tão forte. Mas este era só mais um jogo que queríamos ganhar, conseguimos e com um resultado muito positivo", frisou na flash interview da Eleven, abordando a sua entrada aos 30 minutos: "Temos trabalhado todos para ter oportunidade e o míster mostra confiança em todos."Contudo, o jogador evita euforias e virá já a mira para domingo. "A confiança vem com as vitórias e nós pensamos jogo a jogo. Conseguimos a vitória, passar em primeiro, mas agora o foco está no Estoril. Vamos continuar a dar nosso melhor", concluiu.