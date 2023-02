O presidente Rui Costa pediu e os adeptos cumpriram. Enzo já foi esquecido e há um novo ‘menino bonito’ nas águias. Chiquinho foi um dos nomes mais aplaudidos na Luz quando o speaker anunciou as equipas. Durante o encontro com o Casa Pia, o médio português voltou a ser acarinhado e nas bancadas ouviu-se a música da moda: "E quem é o Enzo? Je ne sais pas... Chiquinho!". À saída do estádio, e nas imediações do mesmo, o cântico voltou a ser entoado de forma bem audível, algo que já havia sucedido em Arouca. E até houve adeptos que colaram o nome de Chiquinho na camisola 13, que pertencia a Enzo.