Chiquinho ‘pica’ Rafa no balneário

Os jogadores do Benfica descansaram três dias e voltaram ontem aos treinos a pensar no embate com o E. Amadora, com a boa disposição a dominar. Chiquinho, por exemplo, publicou uma storie no Instagram em que surge no balneário ao lado de Rafa, apontando para o colega que surge de óculos. "Quando for grande quero ter tanto estilo como tu, Rafael Alexandre", escreveu o extremo, acrescentando "mete mais gesso".