Chiquinho rendido a gesto de Gonçalo Ramos no 2.º golo do Benfica: «Martelo e um Romário!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gonc¸alo Ramos (@goncaloramos88)

Gonçalo Ramos apontou esta segunda-feira, num movimento vistoso , o segundo golo do Benfica na vitória diante do Boavista (3-1) : o avançado recebeu a bola dentro da área dos axadrezados, 'sentou' Sasso e rematou com o 'bico' da chuteira para o fundo da baliza de Bracali, gesto que no final da partida mereceu muitos elogios dos colegas, principalmente de Chiquinho, que há uns dias tinha sido comparado, precisamente por Gonçalo Ramos, a Zidane."Martelo e um Romário!", escreveu o médio das águias numa publicação do avançado, fazendo referência ao movimento caraterístico do antigo dianteiro brasileiro, que se notabilizou pelos muitos golos que marcou com o 'bico' da chuteira.De resto, Gonçalo Ramos recebeu vários outros elogios. Rafael Leão, companheiro do ponta-de-lança das águias na Seleção Nacional, não deixou escapar a oportunidade: "Exato", escreveu.Com esta vitória, recorde-se, o Benfica voltou a cimentar a liderança da Liga Bwin, mantendo os cinco pontos de vantagem para o 2.º colocado, o FC Porto.