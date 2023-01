Chiquinho saiu com queixas na perna esquerda

Chiquinho saiu com queixas da partida de ontem. Depois de um lance em que entrou de carrinho para roubar a bola a Klismahn, aos 84’, o médio foi obrigado a receber assistência médica e, pouco depois, foi substituído por Henrique Araújo.Já no fim, quando os jogadores que não entraram e os que tinham sido substituídos foram cumprimentar os colegas e adversários, o médio do Benfica subiu ao relvado com gelo na perna esquerda, preso com uma ligadura. Além disso, era notório que ia a coxear ligeiramente. Contudo, tudo indica que não seja nada de grave e possa ser opção com o Varzim.