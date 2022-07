Chiquinho satisfeito após triunfo sobre o Girona: «Estamos a crescer»

Chiquinho mostrou-se satisfeito com o triunfo do Benfica diante do Girona, na Suíça, e frisou que as águias estão a crescer."Creio que depois de darmos a volta ao marcador, dominámos a partida e terminámos bem", começou por dizer à Sport Tv."Golo inicial do Girona? Foi um golo de bola parada que chegou conta a corrente do jogo respondemos bem e demos a volta. Estes jogos servem para nos testar e acho que estamos a crescer", acrescentou, para depois comentar a sua exibição a nível individual."Foi bom, tenho aproveitado as oportunidades que o treinador me tem dado e agora é continuar a trabalhar forte", referiu, mostrando o contentamento por jogar perante um estádio repleto de adeptos do Benfica."Foi muito importante o apoio deles. Estamos muito contentes com isso", concluiu.