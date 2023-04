Chiquinho: «Se o Inter fez dois golos aqui, também conseguimos ir lá fazer dois ou três»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chiquinho acredita que o Benfica vai dar a volta à eliminatória em Milão. Após a derrota caseira (0-2) com o Inter, o médio frisou que os encarnados têm capacidade para marcar três golos em San Siro.





"Sabíamos que ia ser um jogo difícil contra uma equipa com qualidade. O jogo foi dividido, tivemos as nossas oportunidades para fazer golo e não o fizemos. O Inter conseguiu fazer dois, mas nada está perdido. Vamos a Milão para dar a volta ao resultado. Vamos a Milão e dar o nosso melhor para conseguir a vitória. Se eles fizeram dois golos aqui, também conseguimos ir lá fazer dois ou três. É para isso que vamos lá e vamos dar tudo o que temos. Acredito que podemos passar", disse à CNN Portugal."A equipa continua com confiança. Temos feito uma excelente época e não são duas derrotas que nos vão abalar. Claro que estamos tristes, não queremos perder e estamos habituados a ganhar, mas temos de fazer o nosso caminho e dar já uma resposta sábado", acrescentou Chiquinho.

"Evolução? Sempre trabalhei da mesma forma para ter as minhas oportunidades. O Enzo estava muito bem quando estava a jogar, é um excelente jogador, saiu e o míster deu-me a oportunidade. E tenho feito o meu trabalho. Agora é olhar em frente, pensar no jogo de Chaves, para dar o nosso melhor e conseguir os três pontos", finalizou.