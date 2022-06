Chiquinho: «Tenho mais dois anos de contrato com o Benfica e vamos esperar para ver»

Chiquinho está este domingo em Baku a assistir ao GP de Fórmula 1 . À Sport TV, o médio do Benfica que esta época esteve emprestado ao Giresunspor, abordou o seu futuro."Ainda não sei o que vai acontecer, tenho mais dois anos de contrato com o Benfica e vamos esperar para ver", disse.E prosseguiu, não escondendo o fascínio do que está a viver no Grande Prémio do Azerbaijão: "A primeira experiência aqui tem sido muito positiva, não tinha noção de como isto tudo funcionava, mas desde que comecei a ver a série [Drive to Survive] comecei a interessar-me muito. O que mais me impressionou foi a envolvência, as garagens, tudo à volta da Fórmula 1 é incrível, e tem sido uma experiência única que quero voltar a repetir. Gosto muito do Lewis Hamilton, transmite muita coisa positiva e é o meu piloto favorito", afirmou o médio, antes de abordar o seu futuro.