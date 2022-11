Chiquinho: «Tivemos ocasiões para acabar com o jogo mais cedo»

Chiquinho esteve em evidência no Estrela da Amadora-Benfica (2-3), tendo feito o 1-2 de penálti. No final do encontro, destacou a entrada com o pé direito na Allianz Cup mas diz que a equipa podia ter fechado a partida mais cedo."Foi mais uma vitória importante. Tivemos controlo do jogo, mais que oportunidades para acabar com ele mais cedo. Sofremos o 3-2, tornou-se perigoso mas estávamos a controlar. O meu golo? sem dúvida o mais importante é a equipa, queremos continuar a fazer o que temos feito ", começou por dizer à Sport TV, apontado à conquista desta prova: "Sem dúvida, queremos ganhar todas e esta é mais uma."O Benfica segue com 22 vitórias em 26 jogos esta temporada e Chiquinho sublinha que "o foco é jogo a jogo": "Temos de pensar no próximo, vamos já pensar no Penafiel."