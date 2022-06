Chiquinho treina no duro

Chiquinho regressa de empréstimo aos turcos do Giresunspor e pretende apresentar-se em boa forma a Roger Schmidt. Por isso, treinou nas instalações do Moreirense – clube que representou em 2018/19 (marcou dez golos e fez sete assistências em 38 jogos) – na companhia de um fisioterapeuta. "Gratidão" e "manhãs produtivas" foram as mensagens escritas pelo médio-ofensivo no Instagram a acompanhar as imagens de vários exercícios à chuva.