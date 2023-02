«Chiquinino Chidane»: Plantel rendido a Chiquinho já o compara à antiga estrela francesa

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por CHIQUINHO (@chiquinho22_)

Chiquinho tem sido o jogador eleito por Roger Schmidt para ocupar o lugar que pertencia Enzo Fernández, depois deste ter rumado ao Chelsea e tem cumprido bem essa tarefa. O médio tem dissipado as dúvidas daqueles que desconfiavam que conseguiria fazer esquecer o argentino, mas, por enquanto, a ausência do melhor jogador do Mundial do Qatar não se tem feito sentir.O número 22 das águias tem-se exibido num nível alto que até os colegas de equipa não poupam nos elogios a Chiquinho. Aliás, até o comparam a uma dos melhores jogadores de todos os tempos: Zinedine Zidane.Por exemplo, no comentário à foto que Chiquinho partilhou nas redes sociais, depois da vitória ao Club Brugge João Mário apelidou-o de Zizou, a alcunha do antigo jogador francês, mas Gonçalo Ramos foi mesmo mais longe: "Chiquinino Chidane", escreveu o goleador do clube da Luz.Mas entre os colegas do plantel, há um que até deu a Chiquinho a alcunha pela qual ainda hoje é conhecido o presidente do Benfica. Sim, David Neres, apelidou o jogador de "Maestro", enquanto António Silva lançou uma questão ao companheiro de equipa: "Como fazes para ela nunca chorar?", perguntou o central nas redes sociais.