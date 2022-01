Choque com Eboué deixou Weigl a sangrar da cabeça

Um choque com Eboué numa disputa de bola deixou Weigl, de 26 anos, estendido no chão e a sangrar. A equipa médica foi logo chamada ao relvado para estancar a hemorragia, tendo sido necessário continuar o encontro com uma touca na cabeça. O médio do conjunto arouquense também foi assistido, mas o lance ao minuto 62 não lhe deixou marcas visíveis.

Paulo Bernardo também deixou o terreno de jogo com algumas queixas. O médio levantou o braço para o banco, a pedir substituição, e acabou por ser assistido. Ainda ficou alguns minutos em campo, mas acabou por ser rendido por Taarabt.