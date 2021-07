Churrasqueira aconselha a "saborear bom frango": «Nunca sabe onde vai passar a noite amanhã»

A churrasqueira 'Rei dos Frangos', empresa com sede em Leiria, que ontem emitiu um comunicado no Facebook a demarcar-se da polémica que estalou no Benfica e de José António Santos, acionista dos encarnados conhecido como 'Rei dos Frangos', resolveu agora brincar com a situação.





No Facebook a churrasqueira deixou uma mensagem curiosa, depois da detenção de Luís Filipe Vieira. "Hoje saboreie um bom frango assado. Nunca sabe onde vai passar a noite amanhã."O 'Rei dos Frangos' partilhou, também, uma imagem da CMTV, onde se dizia que Vieira tinha jantado frango assado ontem à noite na prisão. "Juramos que não foi do nosso", escreveu a churrasqueira, naquela rede social.