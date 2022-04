Chuva pode afastar público da Luz

A previsão de chuva forte para o dia de hoje pode afastar muitos adeptos do Estádio da Luz, na receção ao Famalicão. Apesar de haver cerca de 55 mil adeptos autorizados a entrar no recinto dos encarnados é possível que muitos faltem, no regresso da equipa à Luz, depois das partidas nos redutos do Liverpool e do Sporting. Além disso, também entramos num fim-de-semana prolongado, que irá levar muitos lisboetas a deixar a capital.





O Museu Benfica - Cosme Damião celebra amanhã o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. Para o efeito, organiza ‘O Museu é um livro aberto’, uma visita guiada que começa às 10h30 e tem a duração de hora e meia. “Vamos folhear as páginas da odisseia benfiquista e descobrir os caminhos da literatura e da arte nos séculos XX e XXI”, assinalam as águias.