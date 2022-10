Clássico no Dragão: Benfica multado em quase cinco mil euros

O Benfica terá que pagar quase cinco mil euros (4.822€) em multas decorrentes do clássico disputado no Dragão. A utilização de pirotecnia por parte dos adeptos dos encarnados aquando dos festejos do golo de Rafa, aos 72 minutos, é responsável pela maior parte desse bolo (3.190€) aplicado pelo Conselho de Disciplina da FPF. O atraso de três minutos no regresso ao relvado para a segunda parte custa 1.020€ à SAD do Benfica, que também tem que pagar 612 euros devido aos insultos dos adeptos dirigidos a Diogo Costa em dois pontapés de baliza.