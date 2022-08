Club Brugge, Antuérpia e Copenhaga interessados em contar com Jan Vertonghen já em agosto

Jan Vertonghen tem mais um ano de contrato com o Benfica mas na terça-feira foi revelado que o central está a equacionar deixar a Luz no presente mercado de transferências. O internacional belga, de 35 anos, terá vários emblemas interessados no seu concurso.Já hoje, o jornalista Sacha Tavolieri, da RMC Sport, sublinhou que o Club Brugge, campeão belga, está deveras interessado no experiente jogador e terá feito viajar emissários até Lodz, onde o Benfica disputa a 1ª mão do playoff da Liga dos Campeões com o Dínamo Kiev.Além disso, a mesma fonte garantiu que haverá discussões para a formalização de uma proposta de dois mais anos de contrato, com mais um de opção. Na Bélgica, também o Antuérpia, quarto classificado do último campeonato, está interessado em Vertonghen, que chegou à Luz em 2020.Na Dinamarca, é o Copenhaga que está também no encalce de Vertonghen, que apenas tem uma presença oficial esta temporada (ante o Casa Pia). O defesa esquerdino tem sido relegado para o banco em detrimento de Morato e Otamendi.