Clube italiano lança 'provocação' a Samuel Soares: «Coisa feia, a inveja»

O Messina, clube da Serie C italiana, deixou nas redes sociais uma provocação a Samuel Soares, guarda-redes do Benfica B que fez um remate com mais de 80 metros diante do Trofense e que acabou em golo.É que na véspera do sucedido na Trofa, o guarda-redes do Massina, Michal Lewandowski, protagonizou um lance semelhante."Coisa feia, a inveja", escreveu o Messina nas redes sociais, com um piscar de olho, partilhando o tweet do Benfica com o lance de Samu.