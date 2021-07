'CM' diz que Vieira reuniu com Textor no escritório do 'Rei dos Frangos'

O 'Correio da Manhã' revela este domingo que Luís Filipe Vieira se reuniu com o milionário John Textor, investidor norte-americano que queria comprar 25% do capital social da Benfica SAD, no escritório de José António dos Santos, juntamente com mais duas pessoas.





De acordo com o diário da Cofina, o encontro ocorreu em meados de abril deste ano em Torres Vedras, um dia antes da reunião realizada entre o empresário norte-americano com o 'Rei dos Frangos' no Hotel Ritz Four Seasons, em Lisboa, onde ficou fechado o acordo para a venda das suas ações da SAD encarnada. Esta reunião, refira-se, foi objeto da vigilância do Ministério Público (MP) e da Autoridade Tributária (AT), no âmbito da investigação ao ex-presidente das águias.Lembre-se que John Textor já tinha confirmado um encontro com Vieira , mas apenas aquele que sucedera um dia depois do encontro com José António dos Santos e nunca antes.