CMTV avança que todos os jogadores do Benfica testaram negativo à Covid-19

Todos os testes à Covid-19 realizados ao plantel e equipa técnica do Benfica, na manhã de quarta-feira, deram resultado negativo, de acordo com a CMTV.Depois do polémico jogo com o Belenenses SAD, a equipa de Jorge Jesus vai jogar o dérbi com o Sporting, na sexta-feira (20h15). Recorde-se que o central e capitão Coates testou positivo à Covid-19.e está fora das opções de Rúben Amorim para a visita à Luz. Os leões realizaram ontem mais uma bateria de testes, cujos resultados serão hoje divulgados.O Benfica chega ao dérbi da 13.ª jornada da Liga Bwin no terceiro lugar, com 31 pontos, menos um do que os líderes FC Porto e Sporting.