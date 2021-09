Colegas ajudaram André Almeida na recuperação

André Almeida contou com os colegas enquanto recuperava da lesão no joelho direito. O segundo episódio da série ‘300 Dias’, na BTV, mostrou visitas de Pizzi, Grimaldo e Rafa à casa do lateral-direito. "Foi um momento bonito", disse Pizzi. "O mais importante é que tentámos ajudá-lo. O estado anímico é importante", contou Grimaldo. "Tenho uma grande amizade com ele e preocupo-me", salientou Rafa.





André Horta, médio do Sp. Braga, também marcou presença nessa visita. Este episódio contou com a participação dos pais do jogador, de Rui Costa e Tiago Pinto, enquanto André Almeida relatou alguns processos mais dolorosos. "Só para ir do quarto à casa de banho ficava branco", descreveu.