Com o Benfica atento: PSV já apresentou o treinador para 2022/23

Roger Schmidt vai continuar a orientar o PSV esta época mas já sabe que vai ser rendido por Van Nistelrooy na próxima. O PSV confirmou esta quarta-feira que o antigo avançado vai ser treinador do atual 2º classificado da equipa holandesa a partir de 2022/23.Os holandeses anunciaram que o senhor que se segue aquele que pode ser o próximo treinador do Benfica é um homem da casa. Van Nistelrooy findou a carreira em 2012 e, depois de ter sido adjunto na seleção do país-natal, estava, desde então, na formação do clube de Eindhoven. Esta temporada, assumiu os destinos da equipa B e, agora, assinou até junho de 2025."Há anos que trabalho para este momento. Estou orgulhoso e confiante de que estou pronto para assumir um papel de liderança no meu clube. O meu objetivo sempre foi ser o treinador principal do PSV. A nomeação de Marcel Brands como diretor-geral do PSV e a conversa que tive com ele deram-me o último empurrão para agora dar este passo com plena convicção. O PSV está a ir num novo rumo neste verão e eu quero fazer parte dele. As conversas com todo o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal reforçaram a minha imagem de unidade e ambição de conseguir algo especial com o PSV a longo prazo. Estou pronto para liderar o clube como treinador principal", deixou claro o ex-avançado que passou, além do PSV, por Manchester United ou Real Madrid, enquanto futebolista.O sucessor de Schmidt assumirá, pela primeira vez, a tarefa de uma equipa principal numa divisão cimeira do futebol.