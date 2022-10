«Com raça e ilusão»: as reações dos jogadores do Benfica à vitória frente à Juventus

O Benfica derrotou a Juventus por 4-3 e carimbou a passagem aos 'oitavos' da Liga dos Campeões, após um grande jogo de futebol. Foram vários os jogadores das águias que reagirem ao triunfo nas redes sociais."Com raça, com convicção, com ilusão, com ambição! Oitavos da Champions aqui vamos nós.Que felicidade neste grupo de trabalho e do que hoje fizemos no meu jogo 70 de Liga dos Campeões. Vamos por mais""Noite de muitas emoções... mas no fim o que importa é a vitória e a qualificação para os oitavos!! Mais uma vez obrigado pelo ambiente fantástico!""Muito feliz pela passagem à próxima fase e pelo golo! Seguimos juntos""Oitavos de final!!!""Uma noite mágica, uma noite à Benfica. Vamos malta, vamos por mais. Oitavos aqui vamos nós""Noite fantástica. Vamos""Orgulho nesta equipa e que ambiente fantástico em nossa casa. É só o começo... parabéns pela qualificação a todos""Noite mágica na Luz! Seguimos fortes!"