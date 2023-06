«Combina qualidade com quantidade no que a golos diz respeito»: Gonçalo Ramos em destaque no 'The Athletic'

"Combina qualidade com quantidade no que a golos diz respeito". É assim que o 'The Athletic' apresenta Gonçalo Ramos esta terça-feira, num artigo que destaca algumas qualidades do avançado do Benfica e que explica o porquê de este continuar a atrair as atenções dos principais tubarões europeus.A mesma fonte começa por sublinhar a veia goleadora do jovem de 21 anos, lembrando os 19 tentos de Ramos esta temporada na Liga Bwin e frisando que nenhum desses... foi de penálti.De seguida, realça um movimento caraterístico que fez com que o jogador natural de Olhão brilhasse esta temporada: "Muitos dos seus golos tiveram um padrão semelhante, uma finalização ao primeiro toque e ao primeiro poste".Outro atributo de Gonçalo Ramos que não passou despercebido foi a sua capacidade de levar a melhor sobre os defesas em antecipação: "Coloca-se no 'ponto cego' do defesa e ataca o primeiro poste em velocidade, finalizando". "Boa parte das suas finalizações são feitas dentro da grande área, o que sugere que os 19 golos que conseguiu na Liga Bwin são um bom indicador do que pode fazer no futuro", lê-se ainda.E como não só de golos é feito um avançado, o mesmo portal dá conta da influência de Gonçalo Ramos na construção ofensiva do Benfica. "Na maioria das vezes procura um passe simples que arrasta os defesas para fora de posição. É assim que cria espaço para os companheiros de equipa. A sua qualidade na construção é essencial para criar sequências de ataque e, apesar de não ser brilhante, é muito eficaz".