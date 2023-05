«Começaram a fazer-lhe a cabeça quando estava no Benfica»: ex-agente lembra fim de relação com Darwin

Darwin com Edgardo Lasalvia, quando ambos trabalhavam juntos

O antigo empresário de Darwin Nuñez deixou esta quinta-feira, em entrevista à imprensa uruguaia, fortes declarações a propósito da forma como o atual jogador do Liverpool se desligou da sua empresa , acusando Eugenio López, o atual empresário de Nicolas Otamendi, de ter feito a cabeça ao então jogador do Benfica para que este deixasse a sua empresa, a TMA, para passar para a esfera da Gestifute antes da mudança para os reds.Ao programa 'Fuera de Juego', da emissora Carve Deportiva, segundo declarações partilhadas pelo 'El Observador', Edgardo Lasalvia revelou ainda o momento em que Darwin, à chegada ao Uruguai, o bloqueou no WhatsApp, instantes depois de dizer que seria seu "amigo para sempre"."Não tive possibilidade de falar com o Darwin. Descobri quando ele veio com seis guarda-costas e não quis dar entrevistas no aeroporto. Eu tinha enviado um rapaz da empresa para ir buscá-lo. Tentei ligar-lhe e, por mensagme de WhatsApp, disse-me que gostava muito de mim, que ia ser meu amigo para sempre, bla bla bla, mas que ia começar um novo caminho com outra empresa e bloqueou-me. Nem tive oportunidade de responder", recordou o empresário, que em seguida lembrou o momento em que voltou a ver o avançado, no Mundial'2022."Cumprimentei-os de longe, mas não era o momento para falar. Isso vai acontecer se tudo correr bem. Não tenho contrato com os jogadores, poucas vezes assino alguma coisa, pois parece-me que a palavra vale mais. Aos miúdos digo-lhes 'quem quiser sair, que saia agora'. Quando chegam ao topo depois de eu lhes ter dado tudo, de lhes ter pago operações, de ter lutador com os médicos, todo o mundo sabe o que fiz e eu olho a partir de fora. E estes empresário de lá de cima, compram-te o último Lamborghini e são uns craques porque se vestem de fato e falam cinco idiomas. E eu sou um Zé Ninguém".Lasalvia não quer vingança, mas lembra que o karma eventualmente tratará do assunto. "Cada um escolhe como quer viver a vida. Agora tem um filho, mas o karma existe e tudo volta. Tens de ser boa pessoa e tens de ter boa memória. É impossível que não a tenhas, caso contrário os teus pais ensinaram-te mal. Se me diz 'vamos como Jorge Mendes', eu dir-lhe-ia 'vamos com o Jorge Mendes e tiramos uma foto, se é ele o melhor'. Mas ele não foi com o Jorge Mendes, foi com outro agente [Eugenio López], o mesmo do Otamendi. Quando estava no Benfica começaram a fazer-lhe a cabeça. É a primeira vez que falo disto. Eu não podia ir dez vezes por ano a Portugal. E, às vezes, quando não podes isso faz com que te distancies ou que não vejas as coisas. E depois a bomba rebenta-te na cara."A fechar, olhando de um ponto de vista geral, o empresário mostra-se muito desapontado por aquilo que vê no mundo do futebol atual no que a empresários diz respeito. "É uma luta. Oferecem aos meus jogadores o último iPhone, um carro e 20 'lucas' (20 mil pesos). Todos os meus jogadores da seleção e do Peñarol, quando estavam na Sétima ninguém os foi buscar, quando estavam lesionados ninguém os foi buscar. O mundo do futebol é uma prostituição. Nunca me irritei, só mesmo quando perdi o Darwin. Partiu-me ao meio porque adoro-o, mas entendi que é um negócio. O coração é para os meus filhos e amigos de verdade", finalizou.