Comissão de auditoria ao ato eleitoral de 2020 faz ponto de situação dos trabalhos

A Comissão de auditoria ao ato eleitoral de 28 de outubro de 2020 realizou esta quarta-feira um ponto de situação sobre a situação requerida e validada com o voto favorável dos sócios em assembleia-geral a 17 de setembro de 2021 Segundo é indicado em comunicado, existiu uma reunião com o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Fernando Seara, em dezembro do ano passado e, mais recentemente, no mês de março, "a Comissão enviou um primeiro conjunto de questões aos serviços do Benfica".Em 2021, a direção das águias contratou a empresa Reisswolf para levar a cabo a recontagem dos votos Recorde-se que Luís Filipe Vieira venceu nas urnas , em 2020, com 62,59% dos votos, contra os 34,71% de João Noronha Lopes os 1,64% de Rui Gomes da Silva.