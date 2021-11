Comissão de sócios prevê entregar proposta de alteração de estatutos em fevereiro

A comissão de sócios reuniu-se pela primeira vez esta quinta-feira, no Estádio da Luz, com o objetivo de entregar uma proposta de alteração de estatutos cuja última emenda ocorreu em 2010. Em comunicado, o Benfica anunciou que a versão final prevê-se que possa estar nas mãos da Direção em fevereiro de 2022.Tal como Record adiantou , estiveram à mesa várias correntes de dentro do Benfica, afetas a vários candidatos à presidência nos últimos meses. Bagão Félix, João Almeida Loureiro, João Pinheiro, João Varandas Fernandes, Fernando Neves Gomes e Raquel Vaz-Pinto marcaram presença segundo os encarnados, além do presidente Rui Costa. O vice-presidente Jaime Antunes coordena os trabalhos da comissão.