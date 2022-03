Comissões na transferência de Yaremchuk chegaram aos 1,5 milhões

Yaremchuk, uma das contratações das águias no último mercado de verão, custou, no total, 18,5 milhões de euros aos cofres da Luz, comunicou o Benfica no documento enviado à CMVM. Quer isto dizer que, apesar de o valor inicial comunicado pelos encarnados ter sido de 17M€, nas contas hoje apresentados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários o Benfica revela que o negócio envolveu ainda cerca de 1,5M€ que ter-se-ão destinado a comissões."Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e de 75% dos direitos económicos do jogador Yaremchuk, num investimento total de 18.458 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o mecanismo de solidariedade e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados", pode ler-se.Outros dados revelado nas contas apresentadas esta terça-feira são relativos à contratação de Soualiho Meité. De acordo com o documento, o francês transferiu-se do AC Milan para o Benfica por um valor de 7,3 milhões de euros, aproximadamente."Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e económicos do jogador Meité, num investimento total de 7.287 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o mecanismo de solidariedade e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados", consta ainda no referido documento.