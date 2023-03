A comitiva do Benfica aterrou na Madeira com quatro horas de atraso, às 23h48, quando deveria ter chegado ao Aeroporto Cristiano Ronaldo ao início da noite.O avião que transporta os jogadores e equipa técnica do Benfica deveria ter levantado voo em Lisboa para aterrar no Funchal às 19h15, mas a greve dos controladores de trafego aéreo não permitiu que assim fosse, com Roger Schmidt e os seus pupilos a deixarem a capital apenas às 22h21.Refira-se que o embate com o Marítimo sucede daqui a menos de 24 horas, no Funchal, a partir das 18 horas deste domingo, a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin.