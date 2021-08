Comitiva do Benfica já está em Moscovo

A comitiva do Benfica já se encontra em Moscovo, na Rússia, cidade onde vai defrontar esta quarta-feira, pelas 18 horas, o Spartak Moscovo de Rui Vitória, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.





Depois de quase cinco horas de viagem, as águias seguem agora a caminho do hotel na capital russa, que fica nas imediações do estádio do Spartak Moscovo.