Comitiva do Benfica já está no Algarve

O Benfica aterrou esta quinta-feira no Aeroporto de Faro, cerca das 19h40, depois de ter findado o estágio em Inglaterra. A liderar a comitiva estava o presidente Rui Costa que foi muito solicitado pelos adeptos das águias presentes, especialmente para fotografias.O plantel às ordens de Roger Schmidt tem dois particulares agendados a Sul do país. O primeiro sucede já na sexta-feira, diante do Nice, no Estádio Algarve.No mesmo local, no domingo, as águias medem forças com o Fulham de Marco Silva.