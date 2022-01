Como Mourinho tentou evitar o regresso de Jorge Jesus ao Benfica: 'Sábado' revela conversa

A Sábado revela esta quinta-feira no âmbito do processo Cartão Vermelho as conversas secretas que foram apanhadas nas escutas.Uma foi tida entre Jorge Mendes e José Mourinho a 1 de julho 2020 às 23h43. "Mourinho pergunta que treinador Jorge Mendes vai meter no Benfica e Jorge diz que está numa guerra aberta com (Luís Filipe) Vieira, porque quer ir buscar Jorge Jesus. (...) Mourinho diz a Jorge Mendes para não deixar Jorge Jesus ir para o Benfica (…) Mourinho comenta sobre Laurent Blanc (...) Jorge diz para Mourinho mandar uma mensagem a Luís Filipe Vieira sobre Laurent Blanc", avança a revista. Leia aqui o artigo na íntegra.