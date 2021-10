Comportamento dos adeptos vale quase seis mil euros de multa ao Benfica

O Benfica foi multado em 5814 euros devido ao comportamento dos adeptos nos últimos dois jogos da Liga bwin disputados, segundo se pode ler no mapa de castigos esta quarta-feira divulgado pelo Conselho de Disciplina da FPF.





No que diz respeito ao jogo com o V. Guimarães, disputado a 25 de setembro na Cidade Berço, as águias foram multadas em 1910 euros por terem feito deflagrar cinco engenhos pirotécnicos no decurso a partida. Esta multa foi agravada por se tratar de uma reincidência.Já no jogo com o Portimonense, os encarnados foram multados nos restantes 3904 euros, divididos em 714€ por cânticos e 3190€ devido à utilização de duas tochas no final da partida.