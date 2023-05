Confrontos após jogo com Famalicão: Benfica multado em 7.650 euros

O que se seguiu ao Benfica-Famalicão não passou ao lado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Devido aos confrontos depois do jogo - "agressões graves a espectadores e outros intervenientes" - o emblema da Luz foi agora multado em 7.650 euros.A partida em causa jogou-se a 3 de março (pelas 21h15), terminando em triunfo das águias, por 2-0, e obrigou a Polícia de Segurança Pública a intervir já horas depois do apito final. Isto porque gerou-se um momento de tensão junto à sede dos 'No Name Boys'. Os elementos da claque do Benfica ocuparam a via pública e "começaram a deflagrar artefactos pirotécnicos", explicou mais tarde a PSP, um ação motivou a tal intervenção policial e que teve como resposta "arremesso de pedras e garrafas"."Do arremesso de objetos resultaram danos em duas viaturas não policiais e ferimentos num dos polícias", pode ler-se no comunicado, no qual a PSP explica ainda que foi "utilizada a força e o disparo de 2 munições menos letais", lê-se, no comunicado de 4 de março.