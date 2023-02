O confronto entre adeptos do Brugge e do Benfica, no final do encontro da Liga dos Campeões (0-2), provocou ferimentos ligeiros em dois polícias, reveleram as autoridades belgas. "Durante o jogo, os nossos comissários reagiram muito rapidamente reunindo todos os adeptos do Benfica em duas secções contíguas à do visitante. Como resultado, tudo permaneceu relativamente calmo durante a partida. Após o jogo, houve algumas escaramuças com torcedores individuais."Os incidentes ocorreram numa zona do estádio partilhada por belgas e portugueses. As forças de segurança tiverem de intervir para terminar esse foco de perturbação. Durante o jogo, os benfiquistas usaram material pirotécnico e, inclusive, um extintor, de acordo com a imprensa belga.