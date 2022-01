Conheça os nomes indicados pelo Benfica para a administração da SAD

O Benfica vai indicar os nomes de Lourenço Coelho, Rita Sampaio Nunes e Rui do Passo para a Administração da SAD na Assembleia Geral a realizar esta noite. Este último é o nono elemento, que deverá sair para permitir a entrada de Pires de Andrade, ex-líder da MAG e que está indicado por José António dos Santos.Inicialmente, os encarnados indicaram seis elementos para o Conselho de Administração: Rui Costa (presidente) e Domingos Soares de Oliveira, Luís Mendes, Manuel de Brito, Gabriela Rodrigues Martins e Rosário Pinto Correia (vogais). Agora acrescentam três elementos, dois masculinos e um feminino. O último da lista será então Rui do Passo, que sairá se Pires de Andrade for eleito, respeitando-se, dessa forma, a lei que determina que as administrações sejam formadas por um terço de mulheres.Marcada para 6 de janeiro, a AG foi suspensa e adiada para hoje, para que Benfica e José António do Santos, o maior acionista individual da SAD, pudessem chegar a um acordo.O Benfica confirmou, entretanto, a notícia avançada porA Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, vem transmitir o seguinte comunicado do Presidente da Mesa da Assembleia Geral relativamente à Assembleia Geral extraordinária iniciada, em primeira convocação, no passado dia 6 de janeiro, e que terá continuação na data de hoje, pelas 19:00 horas, conforme segue:"Com referência à a Assembleia Geral Extraordinária da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (doravante referida por "Sociedade") convocada para deliberar sobre a eleição e recomposição dos cargos sociais do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia Geral e a eleição dos membros dos respetivos órgãos para o mandato relativo ao quadriénio 2021/2025 e cujos trabalhos, após terem sido suspensos no passado dia 6 de janeiro, serão hoje retomados, venho, para o efeito, informar que o acionista Sport Lisboa e Benfica fez chegar hoje ao conhecimento do Presidente da Mesa da Assembleia Geral uma revisão da proposta oportunamente apresentada relativa à composição do conselho de administração para o quadriénio de 2021/2025, propondo que o conselho de administração passe a ser composto por nove membros.Desta forma, a lista revista apresentada pelo acionista Sport Lisboa e Benfica é conforme segue:Mesa da Assembleia GeralPresidente: Nuno Miguel Miranda de MagalhãesVice-Presidente: Pedro Miguel Santiago Neves FariaSecretário: Telmo Augusto Gomes de Noronha CorreiaConselho de AdministraçãoPresidente: Rui Manuel César CostaVogal: Domingos Cunha Mota Soares de OliveiraVogal: Luís Paulo da Silva MendesVogal: Manuel Ricardo Gorjão Henriques de BritoVogal: Maria Gabriela Rodrigues Martins da Camara PestanaVogal: Maria do Rosário Amado Pinto CorreiaVogal: Maria Rita Santos de Sampaio NunesVogal: Lourenço de Andrade Pereira CoelhoVogal: Rui Manuel Vieira do PassoConselho FiscalPresidente: João Albino Cordeiro AugustoVogal: Carlos Alberto Barreto da RochaVogal: Maria Ema de Assunção PalmaSuplente: Rui Manuel Frazão Henriques da CunhaMais se informa que o representante do Sport Lisboa e Benfica no Conselho de Administração será Rui Manuel César Costa.Na sede social e no site da Sociedade está disponível a informação sobre os membros propostos para o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a Mesa da Assembleia Geral, de acordo com o disposto no artigo 289.º n.º 1 alínea d) do Código das Sociedades Comerciais.