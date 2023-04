O Conselho de Disciplina da FPF arquivou processos a Benfica e Rio Ave depois de os esclarecimentos que aguardava não terem confirmado os incidentes. Segundo o que foi possível apurar, o comportamento do público terá estado na origem destes processos, mas o relatório da PSP acabou por não confirmar os desacatos nestes relatados.Desse encontro, de 2 de abril, já haviam resultado multas às duas equipas pelo atraso no reinício do jogo e por utilização de engenhos pirotécnicos. Os encarnados foram os que sofreram com uma pena mais pesada (3.236€, repartidos em 1.910€ pela pirotecnia e 1.326€ pelo atraso), ao passo que os vilacondenses ficam-se por cerca de metade, com 1.542€. 842€ são pelo atraso no recomeço e os restantes 700€ dizem respeito à utilização dos engenhos pirotécnicos por parte dos adeptos do Benfica.