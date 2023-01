Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar ao Benfica por causa de megaprocesso de corrupção

O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar ao Benfica. A informação foi veículada em comunicado pelo organismo que tutela o futebol português, sendo que na origem da decisão está um megaprocesso de corrupção.Foi dado conta que se procedeu à "instauração de processo disciplinar à Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD, por deliberação da Secção Profissional, de 10 de janeiro de 2023, na sequência de notícias divulgadas na comunicação social". Esta decisão resulta do facto da SAD do Benfica, Rui Costa, Soares de Oliveira, Nuno Gaioso e José Eduardo Moniz terem sido constituídos arguidos num processo que se encontra ainda em investigação (Luís Filipe Vieira não foi constituído arguido por estar fora do país, mas sê-lo-á).De acordo com a mesma nota, refere-se que isto acontece "na medida em que a factualidade agora conhecida possa ser diversa daquela apreciada em outros procedimentos disciplinares". Ou seja, poderão surgir novos dados que levaram a que o Conselho de Disciplina considere relevante entrar em campo.De qualquer forma, tal não acaba por ser propriamente surpresa, uma vez que é normal a Justiça desportiva instaurar processos disciplinares, quando a Justiça civil leva a cabo investigações sobre clubes ou agentes desportivos. Ainda assim, é preciso referir que a SAD e os atuais e antigos responsáveis do clube da Luz não estão acusados de nada e que apenas foram constituídos arguidos, de modo a evitar o arquivamente dos processos.