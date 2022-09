Conselho de Disciplina recusa absolvição de Gonçalo Ramos e aplica um jogo de suspensão

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF aplicou um jogo de suspensão a Gonçalo Ramos. O Benfica ainda apresentou a defesa depois de o jogador ter sido expulso por acumulação de amarelos frente ao Vizela, com Fábio Veríssimo a entender que o jogador tinha simulado um penálti.A defesa de Gonçalo Ramos entende que "como resulta da visualização das imagens televisivas, Gonçalo Ramos foi, de facto, derrubado na área de penálti" por Anderson, defesa do Vizela, "que usou o corpo, mais concretamente as costas" para derrubar o internacional sub-21 português. Nesse sentido, é referido nas alegações do visado que impõe-se "a modificação da decisão de facto que motivou a exibição do segundo amarelo e consequente vermelho", pedindo-se a "absolvição."Porém, o Conselho de Disciplina entende que "não se vislumbra qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam os relatórios oficiais", pelo que a decisão de Fábio Veríssimo "mantém-se inatacável", de acordo com o princípio da autoridade do árbitro.No entanto, este é um processo que pode não estar fechado. O Benfica tem a possibilidade de apresentar recurso para o Pleno do Conselho de Disciplina.De resto, João Mário também foi punido com um jogo de suspensão após também ter sido expulso frente ao Vizela - viu o segundo cartão amarelo quando tirou a camisola para festejar o golo decisivo.Ainda sobre o mesmo encontro, mas referente ao Vizela, Pedro Nogueira e Pedro Queirós, elementos da equipa técnica de Álvaro Pacheco, vão cumprir seis dias de suspensão e estão obrigados a pagar uma multa de 153 euros depois de terem sido expulsos por protestos contra a arbitragem.