Conselho de Disciplina responde ao Benfica e explica castigo a Henrique Araújo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol emitiu um comunicado com vista a esclarecer a "desinformação" relacionada com o castigo a Henrique Araújo e a multa ao Benfica, na sequência das declarações do jogador depois de um encontro da equipa B dos encarnados.Recorde-se que o clube da Luz contestou a pena aplicada (um jogo de suspensão e 64.770 euros de multa), anunciou que vai recorrer para o TAD e pediu, inclusivamente, o fim do Conselho de Disciplina."O Conselho de Disciplina entende dever esclarecer o seguinte, em face da desinformação relacionada com processo disciplinar que determinou o sancionamento de clube, dirigente desportivo e jogador:1. A multa de 64.770 euros não foi aplicada como consequência das declarações do jogador, foi aplicada ao clube pelo concurso de 6 (seis) infrações disciplinares e resultou da apensação de 5 (cinco) processos disciplinares.2. O jogador foi sancionado com 1 jogo de suspensão e 535 euros de multa por declarações prestadas a seguir a jogo em que, referindo-se à equipa de arbitragem, afirmou, nomeadamente, que "não nos deixaram ganhar".3. É a prevenção da violência no desporto que impõe quer ao regulador desportivo quer aos aplicadores dos Regulamentos a dissuasão dos comportamentos que podem potenciar as condutas de intolerância e a violência, para proteção dos valores desportivos, dos agentes desportivos e dos adeptos do futebol. Todos estamos vinculados pelo dever de prevenir condutas , como as ocorridas num passado recente, de intolerância e violência para com concretos agentes desportivos."