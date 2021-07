Conselho Fiscal iliba Rui Costa

O Conselho Fiscal do Benfica considera que Rui Costa não violou os estatutos do Benfica, na altura que a empresa Footlab, a qual é detida pelo vice-presidente, manteve relações comerciais com as águias. Na resposta aos três sócios que exigiram explicações, o Conselho Fiscal considera que Rui Costa só está abringido por esses estatutos depois de 28 de outubro de 2020, data posterior aos negócios entre Benfica e Footlab.





"O vice-presidente visado apenas passou a estar sujeito ao previsto nas previsões que aqui relevam e constam do artigo 44.º dos Estatutos depois da sua eleição e posse, o que se verificou, no que respeita aos períodos em questão apenas depois de 28 de outubro de 2020. Na verdade, o referido vice-presidente não era, até essa data, membro dos órgãos sociais do Benfica", pode ler-se numa carta a queteve acesso.