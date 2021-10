Conta de Instagram de Gonçalo Ramos foi roubada

Já aconteceu a muitas estrelas mediáticas e, certamente, vai continuar a acontecer. A conta oficial de Instagram de Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, foi 'roubada', pertencendo agora a um site turco que se dedica a partilhar fotografias de utilizadores na popular plataforma. Todas as publicações do avançado do emblema da Luz foram apagadas e substituídas por novo conteúdo.

Os 82.5 mil seguidores de Gonçalo Ramos tornaram-se assim, involuntariamente, alvo potencial deste novo utilizador.

Resta agora ao jogador do Benfica reportar o caso ao Instagram, de forma a recuperar aquilo que é seu por direito.