Conta de Twitter do Benfica muda de nome para... 'SL Benficadysseas'

Novamente figura no Benfica, Odysseas Vlachodimos segurou o empate em Eindhoven com várias defesas de grande nível, foi bastante elogiado e destacado nas redes sociais e levou mesmo a conta do clube no Twitter em inglês a mudar o seu nome para... 'SL Benficadysseas'. O grego, refira-se, fez oito defesas nesta partida da Holanda, ajudando as águias a garantir um nulo que as coloca na fase de grupos da Champions.