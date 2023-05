Contas do título: Benfica pode ser campeão já amanhã

Com o triunfo ( 1-5 ) em Portimão, o Benfica ficou a uma vitória da conquista do campeonato, quando lhe restam ainda mais duas jornadas. No entanto, os encarnados até poderão festejar já amanhã, caso o FC Porto perca em casa com o Casa Pia. Caso contrário (triunfo dos azuis e brancos ou empate), a luta pelo título continuará em aberto, havendo novo match point no dérbi com o Sporting.Neste momento, as águias têm 83 pontos, contra os 76 dos dragões (menos um jogo). Na próxima ronda, a penúltima, a formação de Roger Schmidt defronta os leões em Alvalade, terminando em casa com o Santa Clara. O conjunto de Sérgio Conceição, além do Casa Pia, vai a Famalicão e acaba recebendo o V. Guimarães.