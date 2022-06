Conti desvendou a renovação com o Benfica e lembrou jogo com o Bayern: «Sentimo-nos superados em todos os momentos»

Germán Conti encontra-se neste momento emprestado pelo Benfica aos brasileiros do América Mineiro e fez uma revelação quanto ao futuro na Luz: "O meu contrato acaba em junho de 2024 porque renovei por mais um ano", deixou claro.Em conversa no canal de Twitch '4Tuiteros' recordou ainda a estreia na Liga dos Campeões em 2018 e o duelo com o Bayern Munique na Baviera, do qual as águias saíram goleadas."Os seis jogos da Liga dos Campeões foram jogos de sonho. Pude jogar três contra adversário que só conhecia da Playstation. Naquele momento percebi no Benfica o que nos faltava para estar ao nível deles, como é o caso do Bayern Munique. Os 11 que estávamos em campo sentimo-nos superados. Lembro-me de todos aqueles jogos porque são experiências que com as quais qualquer jogador sonha", frisou, lembrando que "nesse dia o Lewandowski estava bastante inspirado e fez dois golos".O 5-1 final registado no Alliaz não foi surpreendente para Conti. "Os 11 jogadores do Benfica sentiram-se totalmente superados em todos os momentos [contra o Bayern]. Nós estávamos numa fase mais ou menos, na liga deveríamos vir em segundo lugar. Nos primeiros cinco minutos, assobiavam-nos quando tínhamos a bola. Depois sofremos um golo, dois e três. Os que entravam do banco também queriam fazer golos", frisou o defesa, de 28 anos, contratado ao Colón em 2018.É à formação leprosa, de onde saiu como capitão, que esperava voltar um dia para ganhar troféus. "Obviamente que gostaria de jogar a Libertadores com o Colón. Espero que esse momento chegue e levante um título com o Colón. Seria algo inesquecível e um sonho realizado", garantiu o jogador que tem 10 jogos oficiais disputados pelos encarnados.Em 2022, Conti soma 19 partidas com a camisola dos brasileiros do América Mineiro.