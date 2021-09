Conti e o Benfica: «Tenho uma espinha atravessada por não ter jogado mais»

Germán Conti, central argentino que está emprestado ao Bahia, lamenta a pouca utilização pelo Benfica. Contratado ao Colón, o futebolista realizou 10 jogos de águia ao peito e marcou um golo, antes de ser cedido ao Atlas, do México.





"No Benfica, consegui estrear-me na Liga dos Campeões. Foi uma experiência inesquecível, pois era um sonho. Tinha acabado de chegar ao Benfica e fizemos uma pré-época onde defrontámos as melhores equipas do mundo. Tenho uma espinha atravessada por não ter jogado mais, mas sofri várias lesões, algo que nunca me tinha acontecido na carreira. Isso fez com que perdesse terreno, pois há sempre quem esteja à espera para ficar com o lugar", afirmou, ao 'Cuatro Tuiteros'.O argentino, de 27 anos, tem contrato com os encarnados até 2023, mas projeta o regresso ao Colón. Isto considerando que o empréstimo ao clube brasileiro termina no final do ano. "Tenho mais meio ano de contrato com o Bahia e nunca se sabe o que acontecerá depois. Oxalá esse regresso possa acontecer, mas não posso dizer quando nem como."