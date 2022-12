Conti espera acordo para ficar no América

O América Mineiro está decidido em manter Germán Conti no seu plantel e o futebolista, contratualmente vinculado ao Benfica até 2024, tem praticamente tudo acertado com o clube de Belo Horizonte. Os responsáveis do emblema brasileiro procuram, agora, chegar a acordo com os encarnados para um novo empréstimo, adiantou o jornal 'O Tempo'.

O central argentino, de 28 anos, foi emprestado ao América, 8º classificado da última edição da Série A do Brasileiro, até final deste ano, num acordo que contempla opção de compra do passe. No entanto, o clube brasileiro pretende renovar o empréstimo. Conti chegou ao Benfica no verão de 2018 e saiu em janeiro do ano seguinte, com empréstimos ao Bahia, Atlas e América.