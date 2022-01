Contratação de Hermes valeu comissão de 3M €

A contratação do brasileiro Marcelo Hermes, em janeiro de 2016, contemplou o pagamento de uma comissão de três milhões de euros ao agente Adolfo Alexandre Duarte, diretor da Drible - Gestão e Assessoria Desportiva, que ficou ainda com 20% de uma mais valia numa futura transferência. Segundo os documentos divulgados no Twitter, assinados por Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira, a empresa que intermediou o negócio do defesa-esquerdo – que era um jogador livre por ter terminado contrato com o Grêmio – manteve atividade num curto período de tempo.

A passagem de Hermes pelos encarnados foi efémera e sem brilho pois só fez um jogo pela equipa principal (saiu ao intervalo no empate a dois no Bessa, na última ronda de 2016/17) e cinco pela formação B. Foi depois cedido ao Cruzeiro para onde acabou por sair a custo zero em 2019. Voltou em 2021 a Portugal para o Marítimo e agora, aos 27 anos, está no Ponte Preta.