Contusão deixa Neres no ginásio

Neres tem uma contusão na perna esquerda decorrente da pancada sofrida no particular frente ao Sevilha, estando em dúvida para o jogo de sábado, com o Moreirense. O brasileiro fez trabalho de ginásio [ver foto na página seguinte] conforme os colaboradores e funcionários do Benfica puderam ver a convite do departamento de futebol. Após o jogo da Allianz Cup, caso vençam em Moreira de Cónegos as águias disputam os ‘quartos’ no dia 22, seguindo-se a deslocação a Braga a 30. Resta saber se Neres será opção no sábado ou se será poupado.